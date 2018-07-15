سامسونغ غالاكسي نوت 9 في السوق الكورية في 24 أغسطس

أكتب :

2018-07-14 15:40:15

تحديث :

2018-07-14 15:46:49

سامسونغ غالاكسي نوت 9 في السوق الكورية في 24 أغسطس

تخطط شركة سامسونغ للإلكترونيات لطرح هاتفها سامسونغ غالاكسي نوت 9 في كوريا الجنوبية في أواخر الشهر المقبل.  
ووفقًا لمصادر مطلعة فإنَّ المنتج الجديد لسامسونغ، المسمى "فابلت"، سيكون متاحًا للطلب المسبق بدءًا من 14 أغسطس، وسيتم طرحه محليًّا في 24 أغسطس. 
ويسبق هذا التاريخ بنحو 3 أسابيع موعد طرح غالاكسي نوت 8 في العام الماضي، الذي صدر محليًّا في 15 سبتمبر، بعد ظهوره عالميًّا في 21 أغسطس. 
ومن المتوقع أن يتضمن الهاتف الجديد بطارية أكبر بقدرة 4000 ملي آمبير، وشاشة أكبر حجمها 6.4 بوصة، والمساعد الصوتي المحسَّن بكسبي 2.0.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>