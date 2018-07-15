سامسونغ غالاكسي نوت 9 في السوق الكورية في 24 أغسطس

تخطط شركة سامسونغ للإلكترونيات لطرح هاتفها سامسونغ غالاكسي نوت 9 في كوريا الجنوبية في أواخر الشهر المقبل.

ووفقًا لمصادر مطلعة فإنَّ المنتج الجديد لسامسونغ، المسمى "فابلت"، سيكون متاحًا للطلب المسبق بدءًا من 14 أغسطس، وسيتم طرحه محليًّا في 24 أغسطس.

ويسبق هذا التاريخ بنحو 3 أسابيع موعد طرح غالاكسي نوت 8 في العام الماضي، الذي صدر محليًّا في 15 سبتمبر، بعد ظهوره عالميًّا في 21 أغسطس.

ومن المتوقع أن يتضمن الهاتف الجديد بطارية أكبر بقدرة 4000 ملي آمبير، وشاشة أكبر حجمها 6.4 بوصة، والمساعد الصوتي المحسَّن بكسبي 2.0.