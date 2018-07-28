6,9 % زيادة في عدد السياح الأجانب في كوريا خلال النصف الأول من العام

طبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة تنمية السياحة الوطنية الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام 7 ملايين و220 ألف شخص، بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الأجانب غير الصينيين قد شهد زيادة بنسبة 12.2% ليصل إلى 5 ملايين و50 ألف شخص، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبلغ عدد السياح القادمين من الصين مليونين و170 ألف شخص خلال النصف الأول من هذا العام، حيث شهد عدد السياح الصينيين انخفاضا في الربع الأول من العام، لكنه زاد بنسبة 51.7% خلال الربع الثاني.

أما عدد السياح القادمين من اليابان فقد بلغ مليونا و310 ألف سائح خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السياح القادمين من دول آسيا والشرق الأوسط بلغ مليونين و420 ألفا خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وطبقا لنتائج مسح أجري على السياح الأجانب، بلغ معدل العودة لزيارة كوريا مجددا 55.2% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن متوسط إنفاق السياح الأجانب في أثناء إقامتهم في كوريا قد بلغ 1441.5 دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بعد أن كان 1431.3 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.