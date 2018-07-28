تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا إلى أقل مستوى خلال 14 شهرًا

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الجاري إلى أقل مستوى له منذ 14 شهراً بسبب اشتداد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك هذا الشهر إلى 101 نقطة، منخفضًا بأربع نقاط مقارنة بالشهر السابق.

ويعد هذا أقل مستوى للمؤشر منذ شهر أبريل من العام الماضي، عندما وصل إلى 100,8 نقطة، كما يعد أيضا أكبر انخفاض شهري منذ 20 شهرًا، أي منذ شهر نوفمبر من عام 2016. وأرجع تقرير البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض إلى عدم وجود أي عوامل إيجابية وسط تباطؤ البيانات الاقتصادية والمخاوف بشأن نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، وأيضا النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. وأشار التقرير أيضًا إلى احتمال فرض المزيد من التعريفة الجمركية على السيارات الكورية من جانب إدارة "ترامب".

وقال البنك المركزي إن مؤشر قياس مشاعر المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية انخفض بسبع نقاط ليصل إلى 77 نقطة في يوليو، كما انخفض تقييم الجمهور للأوضاع الاقتصادية العامة للأشهر الستة القادمة إلى 87 نقطة بعدما كان 96.

ويذكر أن قراءة المؤشر تحت 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين بشأن الأوضاع الاقتصادية يفوق عدد المتفائلين.



[Photo : KBS News]