مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية يبلغ أعلى مستوى منذ 4 سنوات

ارتفعت مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بسبب موجة الحر غير المسبوقة.

وفقا للبيانات الأولية من بنك كوريا الصادرة نهار اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المنتجين 104.83 نقطة في الشهر الماضي، محققا ارتفاعا بنسبة 4% عن الشهر السابق. بينما ارتفع المؤشر خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 2.9%.

قيمة مؤشر شهر يوليو هي الأعلى منذ سبتمبر 2014 عندما بلغ مؤشر أسعار المنتجين 105.19 نقطة.

وقفزت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 7.9% على أساس شهري في يوليو بسبب موجة الحر التاريخية. بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 3%.

كما ارتفعت أسعار الفحم والبتروكيماويات بنسبة 2.9% بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.



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