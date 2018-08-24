هيئة التجارة العادلة تتخلى عن الحق الحصري في تقديم الشكاوى في قضايا مكافحة الاحتكار

أكتب :

2018-08-21 16:08:53

تحديث :

0001-01-01 00:00:00

هيئة التجارة العادلة تتخلى عن الحق الحصري في تقديم الشكاوى في قضايا مكافحة الاحتكار

وافقت هيئة الرقابة على الشركات في كوريا الجنوبية على التخلي عن حقها الحصري في تقديم الشكاوى بشأن القضايا الكبرى، مثل التلاعب بالأسعار والتواطؤ في العطاءات والمناقصات وتقسيم السوق.
وتعتبر لجنة التجارة العادلة حاليًا الكيان الوحيد الذي يمكنه تقديم قضايا الاحتكار إلى النيابة،
لكن رئيس لجنة التجارة العادلة "كيم سانغ جو" ووزير العدل "بارك سانغ كي" اتفقا اليوم الثلاثاء على أن تتعامل الهيئة مع حالات مكافحة الاحتكار العامة، في حين ستقوم الوزارة بالتحقيق في القضايا الكبرى التي لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد والمجتمع ككل.
وفي اجتماع مع مسؤولين في الحزب الديمقراطي الحاكم، وافقت لجنة التجارة العادلة أيضًا على مضاعفة الغرامة القصوى لانتهاكات مكافحة الاحتكار.

[Photo : YONHAP News]

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