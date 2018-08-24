التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الكورية-الأمريكية في سبتمبر

صرح وزير الاقتصاد الكوري "كيم هيون جونغ" يوم أمس بأن سيئول وواشنطن ستوقعان على تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية رسميا في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح كيم أن الإجراءات الأمريكية المحلية بشأن الاتفاقية قد انتهت يوم 13 أغسطس الحالي، ومن المقرر أن يتم التوقيع عليها في شهر سبتمبر المقبل تقريبا.

طبقا لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، أنهى الجانب الأمريكي الإجراءات ذات الصلة حسب قانونه المحلي الذي ينص على ضرورة مناقشة المفاوضات وتعديلات الاتفاقية على مستوى الكنغرس على مدار 60 يوما.

كما أكد الوزير على أن الجانب الأمريكي يتجه إلى التوقيع على تعديل الاتفاقية الكورية-الأمريكية.

تخطط الوزارة الكورية للحصول على الموافقة البرلمانية وفقا لقانون الإجراءات التجارية الكوري.

وردا على ملاحظة للنائب عن الحزب الحاكم "كوون تشيل سونغ" حول صعوبة التصديق على الاتفاقية المعدلة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على كوريا، قال كيم إن الاتفاقية المعدلة قد حلت مسألة السيارات الكورية ولهذا فإنه ينبغي بالضرورة تمريرها.

وبشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات في البند 232 لقانون التجارة الموسعة الأمريكي، صرح كيم بأن البند لا يستهدف كوريا بل يستهدف الدول المصنعة الأخرى، بما في ذلك المكسيك وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.





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