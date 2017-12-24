هيئة الأركان: انشقاق جندي كوري شمالي عبر الحدود العسكرية

ذكرت هيئة الأركان المشتركة أن جنديًّا كوريًّا شماليًا قد انشق عن طريق عبور الحدود العسكرية، في مقاطعة كانغ وون، في حوالي الساعة 8:04 صباح اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تجري الوكالات المعنية تحقيقاتها في أسباب وظروف هروب الجندي.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إنه لم يتم رصد تحركات غير عادية في الجانب الشمالي، بعد حادثة الهروب.

يأتي هذا بعد 38 يومًا من حادثة الهروب الدرامية، حيث عبر جندي كوري شمالي الحدود العسكرية وأصيب بعدة طلقات نارية، عند عبوره للمنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

جدير بالذكر أنه قد انشق أربعة جنود من كوريا الشمالية إلى الجنوب خلال هذا العام.



