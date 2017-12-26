كوريا الشمالية ترفض العقوبات الأممية الجديدة

قالت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادئ إنها ترفض بشكل صارم القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لفرض عقوبات إضافية علي بيونغ يانغ.

وطبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أصدر المتحدث باسم لجنة السلام في كوريا الشمالية بيانا اليوم الاثنين وصف فيه قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بأنه وثيقة خالية من التبرير والشرعية، ومشوهة من جانب الولايات المتحدة.

وهدد البيان أن كوريا الشمالية لن تستسلم أمام العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ، ولن تتخلى عن برامجها النووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية نجحت في استكمال القوة النووية لها.

وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي قد أكد في بيان له أمس الأحد أن بلاده ستستمر في زيادة قدراتها النووية للقضاء بشكل أساسي على التهديدات النووية والابتزاز والتحركات العدائية من جانب الولايات المتحدة من خلال التوازن العملي للقوة مع الولايات المتحدة.

