دعت صحيفةٌ كورية شمالية العالمَ إلى الاعتراف بحقوق بيونغ يانغ في التنمية الفضائية.

وفى مقال نشرته أمس الاثنين، قالت الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، "رودونغ شينمون"، إن تطوير برنامج فضائي سلمى حق مشروع لكل دولة ذات سيادة.

وادعت الصحيفة أن إطلاق أقمار صناعية يعتبر حقا يكفله القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العديد من الدول حول العالم تطلق أقمارا صناعية لرفع قدراتها التنافسية الوطنية، بما في ذلك الجزائر وفنزويلا مؤخرا.

وقالت الصحيفة إيضا إن بيونغ يانغ قد أطلقت بنجاح قمرا صناعيا ذا تطبيقات عملية فى شهر فبراير من عام 2016، وهو "كوانغ ميونغ سونغ -4".

ويشار إلى أن بعض المراقبين يقولون إن البرنامج الفضائي الكوري الشمالي يستخدم كذريعة لإجراء اختبارات صاروخية بعيدة المدى.