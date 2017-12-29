انخفاض عدد أنشطة كيم جونغ أون الرسمية لهذا العام بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي

تبين أن عدد الأنشطة الرسمية التي مارسها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال هذا العام شهد انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

وطبقا للأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية والبيانات الواردة من وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية، بلغ عدد الأنشطة الرسمية التي مارسها "كيم" منذ بداية هذا العام وحتى يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، 93 نشاطا، بما في ذلك زيارات تفقدية، ومراقبة للمواقع النووية والصاروخية، ومشاركات في الاحتفالات، وذلك بعد أن كان هذا العدد 133 في العام الماضي.

وأشارت البيانات الواردة من وزارة التوحيد إلى عدد أنشطة "كيم" بلغ 151 في عام 2012، و212 في عام 2013 ، و172 في عام 2014، و153 في عام 2015.

وأرجعت "بارك يونغ جا" الباحثة في المعهد الكوري الجنوبي لأبحاث التوحيد السبب في انخفاض عدد الأنشطة الرسمية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى تعزيز السياسات المغلقة مع أنصاره.