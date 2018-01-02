كوريا الجنوبية ترحب بمقترح كيم جونغ أون للحوار

أكتب :

2018-01-02 11:48:52

تحديث :

2018-01-02 15:27:49

كوريا الجنوبية ترحب بمقترح كيم جونغ أون للحوار

رحبت حكومة كوريا الجنوبية بخطاب زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، والذي اقترح فيه بدء محادثات بين الكوريتين، كما أشار إلى إرسال وفد إلى دورة الألعاب الاولمبية الشتوية القادمة في بيونغ تشانغ.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في سيول "بارك سو هيون"، أمس الاثنين، إن كوريا الجنوبية ترحب بإعراب "كيم" عن رغبته فى إرسال وفد إلى دورة بيونغ تشانغ واقتراحه إجراء محادثات بين الكوريتين لبحث هذه المشاركة.
وقال المتحدث إن سيول مستعدة للدخول فى حوار فى أي وقت وفي أي مكان وبغض النظر عن شكل تلك المحادثات.
وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للمحادثات على مستوى العمل بين الكوريتين، قال مصدر مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة في سيول إنه يتوجب على الكوريتين الآن إقامة قناة اتصال مباشرة من أجل تحسين العلاقات الثنائية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Win.k KPOP PLUS
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>