كوريا الجنوبية ترحب بمقترح كيم جونغ أون للحوار

رحبت حكومة كوريا الجنوبية بخطاب زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، والذي اقترح فيه بدء محادثات بين الكوريتين، كما أشار إلى إرسال وفد إلى دورة الألعاب الاولمبية الشتوية القادمة في بيونغ تشانغ.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في سيول "بارك سو هيون"، أمس الاثنين، إن كوريا الجنوبية ترحب بإعراب "كيم" عن رغبته فى إرسال وفد إلى دورة بيونغ تشانغ واقتراحه إجراء محادثات بين الكوريتين لبحث هذه المشاركة.

وقال المتحدث إن سيول مستعدة للدخول فى حوار فى أي وقت وفي أي مكان وبغض النظر عن شكل تلك المحادثات.

وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للمحادثات على مستوى العمل بين الكوريتين، قال مصدر مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة في سيول إنه يتوجب على الكوريتين الآن إقامة قناة اتصال مباشرة من أجل تحسين العلاقات الثنائية.