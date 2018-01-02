كوريا الجنوبية تستولي على سفينة ثانية يشتبه في نقلها نفطا إلى كوريا الشمالية

استولت كوريا الجنوبية على سفينة تحمل علم بنما، يشتبه في أنها كانت تنقل نفطا إلى كوريا الشمالية، في انتهاك للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار، تم احتجاز السفينة "كوتي" التي تبلغ حمولتها 5100 طن فى ميناء "بيونغ تيك دانغ جين" الذي يقع في غرب مقاطعة "كيونغ كي"، حيث يجري مسؤولو الأمن والجمارك هناك تحقيقات مع طاقم السفينة.

وصرح مصدر مسؤول فى هيئة الجمارك الكورية أول من أمس الأحد بأنه يتم إجراء تحقيقات حاليا، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول تلك التحقيقات. كما أفادت الأنباء بأن مسؤولى الأمن والجمارك في ميناء "بيونغ تيك" قد عقدوا اجتماعا يوم 21 ديسمبر قرروا فيه عدم السماح للسفينة بالخروج من الميناء.

وتعد هذه هي السفينة الثانية التي يتم احتجازها بواسطة السلطات الكورية الجنوبية للاشتباه فى تقديمها منتجات بترولية إلى كوريا الشمالية عبر نقلها من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها استولت على السفينة "لايت هاوس وينمور"، وهي سفينة مسجلة في هونغ كونغ في أواخر نوفمبر الماضي، حيث يشتبه في أنها قدمت نفطا إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية، وهو ما يعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.