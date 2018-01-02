توقعات بأن تطلب بيونغ يانغ مقابلا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

توقع تقرير صادر عن معهد حكومي في كوريا الجنوبية أن تطلب كوريا الشمالية من سيول رفع عقوباتها الاقتصادية مقابل مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

جاء ذلك في التقرير الذي أعده معهد استراتيجيات الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات الوطني أمس الاثنين، فى تحليله لخطاب زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد. وأشار التقرير إلى أنه لم يكن من المتوقع أن يذكر "كيم" دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى خطابه بمناسبة العام الجديد، ولذلك فإن ذكره لدورة بيونغ تشانغ يدل على أن بيونغ يانغ تعتبر هذه الدورة بمثابة فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

لكن التقرير أشار أيضا إلى احتمال أن تستغل كوريا الشمالية عرض الحوار واقتراح المشاركة فى دورة بيونغ تشانغ من أجل الحصول على مساعدات من كوريا الجنوبية، وطلب الحصول على مقابل، مثل رفع العقوبات الاقتصادية الكورية الجنوبية، واستئناف التعاون الاقتصادى بين الكوريتين، وتقديم مساعدات إنسانية.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية طالبت بوقف المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، ووقف نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وأضاف أن كوريا الشمالية قد تستخدم هذه المطالب للسيطرة على العلاقات بين الكوريتين.