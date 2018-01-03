61% من الكوريين لا يعترفون بالعمال المهاجرين كأعضاء في كوريا الجنوبية

أكتب :

2018-01-03 11:34:02

تحديث :

2018-01-03 11:34:02

61% من الكوريين لا يعترفون بالعمال المهاجرين كأعضاء في كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع للرأي أن وجهة نظر الكوريين الجنوبيين تجاه الأجانب أصبحت أكثر سلبية خلال السنوات الأخيرة.
وطبقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "الكوريون في الخارج" على 820 من الكوريين الجنوبيين فى سبع مدن فى جميع أنحاء البلاد فى شهر أغسطس الماضي، قال 61% منهم إنه من الصعب الاعتراف بالعمال المهاجرين كأعضاء فى البلاد.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3,6% مقارنة بما كان عليه في عام 2013.
وتشير عبارة "العمال المهاجرون" في هذا الاستطلاع إلى الأجانب الذين يدخلون كوريا بعقد تبلغ مدته ثلاثة أعوام بموجب نظام تصاريح العمل.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3,46%، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%.



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