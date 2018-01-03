بيونغ يانغ تفتح الخط الساخن للاتصالات بين الكوريتين

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستفتح قناة الاتصال بين الكوريتين في قرية الهدنة "بان مون جوم" ابتداء من الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وكشفت كوريا الشمالية أيضا عن نيتها إجراء مباحثات مع كوريا الجنوبية حول تفاصيل إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ري سون كوان" رئيس اللجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمي للوطن، لمحطة الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية، حيث أضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أمر بإعادة تشغيل الخط الهاتفي الساخن بين الكوريتين لبحث الأمور المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، كما رحب برد فعل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على إعلان بيونغ يانغ أنها ستشارك في الدورة الأولمبية.

وأشار "ري" إلى أن الزعيم الشمالي أكد على أهمية إجراء حوار بين الكوريتين لتحسين العلاقات بين الجانبين وفقا لرغبة الشعب الكوري، وقال "ري" إن بيونغ يانغ ستسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع سيول وبطريقة جادة وصادقة بناء على توجيهات القيادة.

لكن المسؤول الكوري الشمالي لم يوضح ما إذا كانت بيونغ يانغ ستقبل باقتراح سيول حول إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.





