بيونغ يانغ تجري اتصالا بسيول عبر الخط الساخن في قرية الهدنة

جرى مساء اليوم أول اتصال هاتفي بين الكوريتين منذ سنة و11 شهرا من قطع الاتصالات بينهما نتيجة لوقف العمل في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك في فبراير 2016.

وأجرت كوريا الشمالية الاتصال الهاتفي بالجانب الكوري الجنوبي عبر قناة الاتصال بين الكوريتين في قرية الهدنة "بان مون جوم" في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ويذكر أنه كان يوجد من قبل 40 خطا للاتصالات بين حكومتي الكوريتين.



وكانت كوريا الشمالية قد كشفت اليوم عن عن نيتها استعادة الاتصالات بين الكوريتين وإجراء مباحثات مع كوريا الجنوبية حول تفاصيل إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة "بيونغ تشانغ " الكورية الجنوبية.

وأدلى "ري صن كوان" رئيس اللجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمي للوطن، بتصريحات لمحطة الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية، حيث أضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أمر بإعادة تشغيل الخط الهاتفي الساخن بين الكوريتين لبحث الأمور المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، كما رحب برد فعل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على إعلان بيونغ يانغ أنها ستشارك في الدورة الأولمبية.



وأشار "ري" إلى أن الزعيم الشمالي أكد على أهمية إجراء حوار بين الكوريتين لتحسين العلاقات بين الجانبين وفقا لرغبة الشعب الكوري، وقال "ري" إن بيونغ يانغ ستسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع سيول وبطريقة جادة وصادقة بناء على توجيهات القيادة.

لكن المسؤول الكوري الشمالي لم يوضح ما إذا كانت بيونغ يانغ ستقبل باقتراح سيول حول إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

