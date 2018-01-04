كوريا الشمالية تتصل بكوريا الجنوبية عبر الخط الساخن في قرية الهدنة لليوم الثاني

تحدث ضباط الاتصال من الكوريتين مرة أخرى عبر الخط الساخن في قرية الهدنة "بان مون جوم" في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بعد يوم واحد من إعادة فتح الخط الساخن للمرة الأولى منذ 23 شهرًا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول إن كوريا الشمالية اتصلت بالجنوب، وأكد الجانبان على أن خطوط الهاتف والفاكس تعمل بشكل طبيعي.

وعندما سأل ضابط الاتصال الجنوبي نظيره الشمالي عما إذا كان لديه ما يريد أن ينقله، أجاب الضابط الشمالي بأن بيونغ يانغ ستُخطِر سيول بأي شيء تريد أن تعلمها به.

ويعتقد المراقبون أن الكوريتين تعتزمان مناقشة تفاصيل اقتراح سيول بإجراء محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، يوم الثلاثاء القادم.

ومن المتوقع أن تحدد كوريا الشمالية الموضوعات التي تتناولها المباحثات المقترحة لتقتصر على مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، وذلك في ضوء التعليقات التي أدلى بها مسؤول كوري شمالي في اليوم السابق.

وكان "ري سون كوون"، رئيس اللجنة الشمالية لإعادة التوحيد السلمي للوطن قد وصف المحادثات المقترحة بأنها مناقشات بين مسؤولي الكوريتين حول إرسال وفد كوري شمالي إلى الدورة الأولمبية.

