عدد الهاربين الشماليين يسجل أقل رقم منذ تولى كيم جونغ أون السلطة

طبقا لتقرير صادر عن وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية، بلغ عدد الهاربين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية 1127 شخصا في العام الماضي.

ويعد هذا العدد الأقل على أساس سنوي منذ تولى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" السلطة في أواخر عام 2011، بعد أن كان 2700 عافي م 2011، و1275 في عام 2015، و1418 في عام 2016.

الجدير بالذكر أن عدد الهاربين من كوريا الشمالية الذين فروا إلى كوريا الجنوبية قد وصل إلى ذروته في عام 2009 عندما بلغ 2914 شخصا.

ويرجع السبب في انخفاض عدد المنشقين الكوريين الشماليين إلى تعزيز المراقبة على الحدود مع الصين في ظل نظام حكم "كيم جونغ أون".