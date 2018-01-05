اتفقت الكوريتان على عقد مباحثات رفيعة المستوى بينهما ولأول مرة منذ أكثر من عامين.

وصرحت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بأن كوريا الشمالية قبلت اقتراحا عرضته عليها كوريا الجنوبية لعقد تلك المباحثات يوم التاسع من شهر يناير الجاري في بيت السلام الواقع في الجانب الجنوبي من قرية الحدود "بان مون جوم".

وقال المتحدث باسم الوزارة "بيك تيه هيون" إن رئيس اللجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كون" قد بعث برسالة هاتفية إلى وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" في الساعة العاشرة و16 دقيقة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه سيتم في المباحثات تناول القضايا المتعلقة بتحسين العلاقات بين الكوريتين ، بما في ذلك مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية.

وقال المتحدث إن اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة الوفد الرياضي الكوري الشمالي في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية يتطلب وقتا حتى بعد الاتفاق بين الكوريتين، نظرا للحاجة إلى إجراء مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية تخطط لإجراء مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية في غضون الأسبوع القادم.