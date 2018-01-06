وزير التوحيد يتعهد بإنجاح المحادثات بين الكوريتين

أكتب :

2018-01-06 13:27:18

تحديث :

2018-01-06 13:27:18

وزير التوحيد يتعهد بإنجاح المحادثات بين الكوريتين

قال وزير التوحيد إنه يأمل في أن تقدم المحادثات المرتقبة بين الكوريتين فرصة للمساعدة في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.
وتحدث "تشو ميونغ كيون" إلى الصحفيين أمس الجمعة، عقب حضوره اجتماعًا استراتيجيا للحكومة حول الحوار المرتقب، وقال إنه سيبذل قصارى جهده للإعداد والاستفادة من المحادثات بشكل جيد.
وقال الوزير إنه من حسن الحظ أن تجري الكوريتان المحادثات التي قد تمهد الطريق لاستعادة العلاقات بين الكوريتين، وتساعد في حل القضية النووية.
وردًا على سؤال حول جدول الأعمال المتوقع للمحادثات، قال "تشو" إن المحادثات سوف تركز على مشاركة الشمال في الدورة الشتوية في "بيونغ تشانغ". وقال إن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك قد يتم إدراجها على جدول الأعمال.

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