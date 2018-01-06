الكوريتان تناقشان تفاصيل الاجتماع رفيع المستوى عبر خط الهاتف الحدودي الساخن بقرية بانمونجوم

تبحث الكوريتان في تفاصيل اجتماع الثلاثاء المقبل رفيع المستوى وذلك من خلال قناة الاتصال بينهما في قرية الهدنة بانمونجوم.

هذا وقالت وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول إنه تجرى حاليا المناقشات بعد ان عقد الجانبان محادثة هاتفية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم السبت. وقال مسؤول بالوزارة إن الجانبين يبحثان تكوين الوفد في اجتماع الثلاثاء وذلك من خلال تبادل الوثائق بما في ذلك عبر جهاز الفاكس. وأضاف المسؤول انه من الممكن الانتهاء من النقاش حول تشكيلة الوفد اليوم السبت على اقرب تقدير.

يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد اقترحت تكوين وفد من خمسة اعضاء يترأسه وزير التوحيد بين الكوريتين "تشو ميونغ غيون" ويشمل مسؤولين من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.

هذا واذا وافقت كوريا الشمالية على المقترح الجنوبي، فإنه في هذه الحالة من المحتمل ان يترأس الوفد الكوري الشمالي "ري سون غون" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الأجداد وهي وكالة حكومية مسؤولة عن شؤون الكوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا بوزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول قال إن موضوع ترؤس الاجتماع من قبل مسؤولين على مستوى وزراء يحتاج لبحثه اولا مع كوريا الشمالية.

وفي شأن منفصل، تخطط وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول لعقد اجتماع استراتيجي اليوم السبت يترأسه الوزير "تشو" وذلك استعدادا لاجراء محادثات بين الكوريتين والتي سوف تكون الاولى من نوعها منذ ديسمبر 2015.



