استمرار الاستعدادات للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

واصلت الحكومة الكورية الجنوبية استعداداتها للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين التي من المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء، وذلك باتخاد الإجراءات التفصيلية الخاصة بها، بما في ذلك موعد افتتاحها.

وقالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الأحد إن الجانب الكوري الشمالي أرسل قائمة بأسماء أعضاء وفده المكون من 5 مسؤولين في المحادثات المرتقبة.

وسيرأس الوفد الشمالي رئيس اللجنة الكورية الشمالية للتوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كون".

ومن المتوقع أن يغادر وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" سيول صباح الغد الثلاثاء متوجها إلى قرية الهدنة "بان مون جوم" على رأس وفد مكون من 5 أعضاء أيضا.

ومن جهة ثانية، من المتوقع أن تعقد في مقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية خلال بضعة أيام محادثات حول المشاركة المحتملة لكوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية ، بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" وعضو اللجنة الكوري الشمالي "تشانغ أونغ".

وكان "تشانغ" قد قال إن بلاده ستشارك على الأرجح في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وذلك في أثناء توقفه في مطار بكين يوم السبت الماضي وهو في طريقه إلى سويسرا.