صرحت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين ستعقد غدا في الساعة العاشرة صباحا في بيت السلام الواقع في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة "بان مون جوم".

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" إنه لم يتم تحديد موعد انتهاء المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون" إنه سيتم خلال المحادثات التركيز على القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وأضاف أنه سيستعد لاحتمال بحث القضايا المتعلقة باستئناف برنامج لم شمل العائلات المشتتة وتخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.