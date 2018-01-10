الرئاسة الكورية الجنوبية ترحب بنتائج المباحثات بين الكوريتين

قال مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية اليوم إن المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين التي عقدت بالأمس قد حققت تقدما غير متوقع، بما في ذلك تحقيق مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ، والاتفاق على عقد مباحثات بين كبار المسؤولين العسكريين بين الكوريتين، وأضاف أن المباحثات تمكنت من وضع إطار كبير رغم أنها عقدت لمدة يوم واحد فقط. وأكد المسؤول على أن وفدي الكوريتين أجريا المباحثات بإخلاص، وأنه قد ظهرت خلالها إرادتهما للحوار وتحسين العلاقات المشتركة.

وحول عدم الاتفاق على عقد جولة للم شمل الأسر المشتتة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة الشهر القادم، أشار إلى أنه لا يمكن حل كل القضايا دفعة واحدة، ولذلك يتوجب الاستمرار في الحوار.

ومن ناحية أخرى، شدد "جو ميونغ كيون" وزير التوحيد الذي ترأس الوفد الكوري الجنوبي في مباحثات الأمس على أن سيول مستمرة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل حل القضية النووية الكورية الشمالية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية حدوث انشقاق في جهود التعاون الدولي الهادفة إلى تجريد كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

وأضاف الوزير "جو" أنه لا يوجد تعارض بين الحوار وبين المبدأ القائم الذي ينص على اتخاذ نهج الحوار والضغوط في التعامل مع قضايا كوريا الشمالية.