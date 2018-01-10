بدء تشغيل خط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين في البحر الغربي

بدأت السلطات العسكرية في الكوريتين في تشغيل خط الاتصالات العسكرية بينهما في البحر الغربي اليوم، بعد أن أعادت كوريا الشمالية توصيله.

وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم إن القوات المسلحة الكورية الجنوبية أجرت اتصالات تجريبية من أجل التأكد من سلامة تشغيل خط الاتصالات العسكرية، وذلك لمدة 5 دقائق بدءا من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وأنه لم يكن هناك مسائل محددة خلال تلك الاتصالات التجريبية.

الجدير الذكر أن سلطات الكوريتين كانت تتأكد من سلامة ذلك الخط يوميا من خلال إجراء اتصالات تجريبية في الساعة الثامنة صباحا والساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك عندما كان الخط متصلا بين الكوريتين.

وكان الجانب الكوري الشمالي قد كشف في المباحثات رفيعة المستوى التي جرت بين الكوريتين أمس في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، عن أنه سيقوم بإعادة توصيل ذلك الخط.

وتأكدت القوات الكورية الجنوبية من توصيل الخط الهاتفي العسكري من خلال إجراء اتصالات تجريبية في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس.

وجاء توصيل خط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين في البحر الغربي بعد مرور عام و11 شهرا على قطعه بواسطة كوريا الشمالية من طرف واحد، احتجاجا على قرار الحكومة الكورية الجنوبية بوقف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي في شهر فبراير من عام 2016.

وتبين أنه على الرغم من تشغيل الخط إلا أن هناك بعض المشاكل الفنية في تلقي الجيش الكوري الجنوبي الإشارات التي ترسلها القوات الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها سوف تستمر في فحص وإصلاح خط الاتصالات العسكرية ومعالجة مشاكله الفنية.