سيول تقترح المزيد من المحادثات مع بيونغ يانغ حول الألعاب الأولمبية

اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية لبحث مشاركتها فى أولمبياد بيونغ تشانغ. وعرضت سيول أمس الجمعة إجراء المحادثات فى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين القادم في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، بحيث يتم إرسال وفد من ثلاثة أعضاء برئاسة نائب وزير التوحيد "تشون هيه سونغ".

وقالت وزارة التوحيد إن الرسالة التى وقعها الوزير "جو ميونغ كيون" قد أرسلت عبر قناة الاتصال بين الكوريتين في "بان مون جوم" بعد ظهر أمس إلى رئيس وفد كوريا الشمالية في المحادثات رفيعة المستوى التي جرت بين الكوريتين مؤخرا، "ري سون كوان"، والذى يرأس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن.

وقد قدمت كوريا الجنوبية هذا المقترح بعد أن ظلت كوريا الشمالية صامتة لمدة ثلاثة أيام منذ انتهاء الحوار رفيع المستوى بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تنسق الكوريتان خلال تلك المحادثات التي ستعقد على مستوى العمل، حجم الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، وفريق المشجعين، والفرق الفنية، التي قالت كوريا الشمالية إنها سترسلها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ومن المتوقع أيضا مناقشة طريق سفر تلك الوفود الكورية الشمالية إلى كوريا الجنوبية والمسائل ذات الصلة بإقامة أعضائها ونفقاتها، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالدخول المشترك للكوريتين فى حفل افتتاح الدورة الأليمبية، وتشكيل فريق مشترك من المشجعين. وتعتزم الكوريتان الانتهاء من المناقشات حول مشاركة كوريا الشمالية فى دورة الألعاب الأولمبية بعد الاجتماع مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية يوم السبت القادم.