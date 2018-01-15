بيونغ يانغ تتهم واشنطن بعرقلة الاتجاهات الإيجابية في العلاقات بين الكوريتين

أكتب :

2018-01-15 12:11:22

تحديث :

2018-01-15 13:40:04

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بعرقلة الاتجاهات الإيجابية في العلاقات بين الكوريتين

قالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تعرقل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين.
وأضافت الصحيفة في مقال لها أنه قد تم فتح انطلاقة جديدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في أعقاب إحراز نتائج جيدة في المباحثات الأخيرة رفيعة المستوى، بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.
وقالت إن الحكومة الأمريكية تنظر إلى الاتجاهات الإيجابية الأخيرة التي تحدث في العلاقات بين الكوريتين بقلق، ووصفت الإدارة الأمريكية الحالية بأنها "عصابة".
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة التي أعلنت عن تأجيل المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى ما بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، تعزز قواتها المسلحة  ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن واشنطن سترسل ثلاث حاملات للطائرات، هي "كارل فينسون"، و"ستينس"، و"دونالد ريغان" إلى شبه الجزيرة الكورية.
وقالت إن الولايات المتحدة لا ترغب في خلق جو للاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية وآسيا والمحيط الهادئ.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>