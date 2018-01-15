بيونغ يانغ تتهم واشنطن بعرقلة الاتجاهات الإيجابية في العلاقات بين الكوريتين

قالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تعرقل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين.

وأضافت الصحيفة في مقال لها أنه قد تم فتح انطلاقة جديدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين في أعقاب إحراز نتائج جيدة في المباحثات الأخيرة رفيعة المستوى، بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وقالت إن الحكومة الأمريكية تنظر إلى الاتجاهات الإيجابية الأخيرة التي تحدث في العلاقات بين الكوريتين بقلق، ووصفت الإدارة الأمريكية الحالية بأنها "عصابة".

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة التي أعلنت عن تأجيل المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى ما بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، تعزز قواتها المسلحة ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن واشنطن سترسل ثلاث حاملات للطائرات، هي "كارل فينسون"، و"ستينس"، و"دونالد ريغان" إلى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت إن الولايات المتحدة لا ترغب في خلق جو للاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية وآسيا والمحيط الهادئ.