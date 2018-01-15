كوريا الشمالية تحدد موعد انعقاد المحادثات حول دورة الألعاب الأولمبيةVideo

أكتب :

2018-01-15 15:56:49

تحديث :

2018-01-15 18:08:16

اقترحت كوريا الشمالية عقد اجتماع على مستوى العمل مع كوريا الجنوبية فى الساعة العاشرة من صباح بعد غد الأربعاء حول مشاركتها فى دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستعقد الشهر القادم.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول اليوم الاثنين بأن الجانب الكوري الشمالي اقترح إجراء المحادثات فى بيت السلام فى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".
وأضاف المصدر أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم قبول الموعد والمكان اللذين اقترحتهما كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ قالت إنها سوف ترسل ثلاثة مسؤولين إلى تلك المحادثات.
وكانت سيول قد أبلغت كوريا الشمالية فى وقت سابق بأنها سترسل ثلاثة مسؤولين إلى تلك المحادثات على مستوى العمل، بقيادة نائب وزير التوحيد "تشون هيه سونغ".

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