كوريا الشمالية تطلب استخدام طريق بري لفرقتها الفنية

طلبت كوريا الشمالية استخدام طريق بري لعبور الحدود عندما تزور فرقتها الفنية كوريا الجنوبية لتقديم عروض خلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأولمببية الشتوية القادمة في بيونغ تشانغ. ومن جانبها، تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية اتخاذ قرار نهائي بشأن استخدام الطريق البري عبر الحدود بعد إجراء مناقشات مع قيادة الأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد بأنه من المحتمل أن تزور الفرقة الفنية الكورية الشمالية كوريا الجنوبية قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمببية، وأضاف انه سيتم بحث جدول الزيارة التفصيلي فى المحادثات على مستوى العمل بين الكوريتين غدا الأربعاء.

وقال رئيس الوفد الكوري الجنوبي في المحادثات بين الكوريتين "لى أو سونغ" أمس الاثنين عقب انتهاء المحادثات على مستوى العمل بين الكوريتين، إن كوريا الشمالية طلبت استخدام الطريق البري عبر قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم". وأضاف أن كوريا الجنوبية اقترحت أن يستقل الوفد الفني الكوري الشمالي قطار "كيه تي إكس" لأسباب أمنية عند السفر بين مدينتي سيول وكانغ نُنغ، حيث يعقد الوفد عروضه الموسيقية. وكانت كوريا الشمالية قد وافقت أمس الاثنين على إرسال فرقة أوركسترا مكونة من 140 عضوا إلى كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لإقامة حفلات موسيقية في مدينتي سيول وكانغ نُنغ.