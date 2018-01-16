سلسلة من المحادثات بين الكوريتين خلال الشهر الجاري

من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية سلسلة من المحادثات، قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ يوم التاسع من فبراير المقبل.

وعقب المحادثات رفيعة المستوى التي جرت بين البلدين الأسبوع الماضي، عقدت محادثات على مستوى العمل أمس الاثنين، لبحث اقتراح كوريا الشمالية حول إرسال فرقة ثقافية إلى الدورة.

وسيُعقد اجتماع ثالث غدًا الأربعاء على مستوى نواب الوزراء، لإجراء مناقشة شاملة حول الدورة الأولمبية.

ومن المتوقع أن تبلغ الكوريتان اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا بنتائج اجتماع الغد، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من بحث تفاصيل مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألمبية.

ومن المقرر أن تعقد محادثات عسكرية بين الجانبين في نهاية هذا الشهر.

وإذا عقد تلك المحادثات العسكرية كما هو مقرر، فستكون الكوريتان قد عقدتا ما مجموعه 5 اجتماعات، خلال أقل من شهر واحد.