وفد كوريا الجنوبية يتوجه إلى بان مون جوم للاجتماع مع كوريا الشمالية

توجه وفد كوري جنوبي صباح اليوم الأربعاء إلى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، للمشاركة في المحادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية لبحث القضايا الرئيسية حول مشاركة فريق رياضي وفني كوري شمالي فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية الشهر القادم.

وصرح "تشون هيه سونغ"رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى المحادثات للصحفيين صباح اليوم، بأنه سيتم خلال الاجتماع بحث القضايا العملية المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بناء على ما تم الاتفاق عليه في المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين الأسبوع الماضى.

وأضاف "تشون" الذي يشغل منصب نائب وزير التوحيد، أنه سيشارك فى المحادثات بطريقة هادئة لضمان أن تسهم مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد في تحسين العلاقات بين الكوريتين وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن تعقد الكوريتان اجتماعات متابعة لمحادثاتهما رفيعة المستوى الأخيرة، في الساعة العاشرة من صباح اليوم في قرية الهدنة "بان مون جوم".

ويتوقع أن تركز هذه المحادثات التي تعقد على مستوى نائب وزير، على تكوين وفد الرياضيين الكوريين الشماليين وطريقة سفرهم إلى مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي ستعقد فيها الأولمبياد، والدعم الذي ستقدمه سيول لهم، بالإضافة إلى بحث إمكانية تشكيل فريق مشترك من الكوريتين في الحفل الافتتاحي للدورة، والتفاصيل ذات الصلة بفريق التشجيع الكوري الشمالي، وفريق التيكوندو الذي سيقدم عروضا على هامش الدورة.