كوريا الشمالية ترسل وفدا إلى الجنوب تمهيدا لزيارة فريقها الفني للأولمبياد

صرحت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بأن كوريا الشمالية أخبرتها بإرسال وفد يتكون من 7 أعضاء إلى الجنوب غدا السبت عبر الطريق البري الغربي الذي يربط الكوريتين.

وأضافت الوزارة أن وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" قد تلقى رسالة من رئيس اللجنة الكورية الشمالية للتوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان"، قال فيها إن الوفد الذي ستترأسه "هيون سونغ أول" رئيسة فرقة أوركسترا "سام جي يون"، سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية يومي السبت والأحد.

وستقوم الحكومة الكورية الجنوبية بالرد على هذه الرسالة بعد إجراء دراسة حول اقتراح الشمال.