الكوريتان تتفقان على مشاركة اللاعبين الكوريين الشمالين في 4 رياضات في أولمبياد بيونغ تشانغ

تبين أن الكوريتين قد اتفقتا على مشاركة اللاعبين الكوريين الشماليين في 4 رياضات في أولمبياد بيونغ تشانغ، هي: الرقص على الجليد، وهوكي الجليد، والتزلج لمسافات بعيدة، والتزلج الترفيهي.

كما اتفقتا على انضمام 5 او 6 لاعبات كوريات شماليات إلى منتخب هوكي الجليد الكوري الجنوبي للنساء الذي يتكون من 23 لاعبة، بالإضافة إلى الاتفاق على حجم الوفد الرياضي الكوري الشمالي المشارك في الأولمبياد.

ومازال يتعين الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية بشأن هذه الاتفاقات في أثناء اجتماعها الذي سيعقد غدا السبت في لوزان بسويسرا.

ومن المقرر أن يبدأ تبادل الزيارات بين الكوريتين اعتبارا من الأسبوع القادم استعدادا لمشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، حيث سيتم إيفاد فريق مقدمة كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية يوم الثالث والعشرين من يناير الجاري عبر الطريق البري الشرقي، وسوف

يلي ذلك ست زيارات متبادلة على الأقل بين الكوريتين حتى موعد افتتاح الأولمبياد.

ومن المتوقع أن تكون اللجنة الأولمبية الدولية هي الجهة المسؤولة عن دفع النفقات اللازمة للوفد الرياضي الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ، بينما ستكون كوريا الجنوبة الجهة المسؤولة عن توفير النفقات المالية اللازمة لإقامة الكوريين الشماليين الآخرين.