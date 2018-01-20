سيئول تطلب من كوريا الشمالية توضيحات حول الغاء زيارة لمسؤولين شماليين

طلبت كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية توضيحات حول تجميدها لزيارة مخطط لها إلى كوريا الجنوبية لفريق كوري شمالي لتفقد مواقع لحفلات موسيقية سوف تقام بالتزامن مع دورة الالعاب الاولمبية الشتوية الشهر المقبل.

هذا وقال وزير التوحيد بين الكوريتين في سيئول "تشو ميونغ غيون" إنه تم ارسال رسالة إلى كوريا الشمالية عبر قناة اتصال في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم وذلك في حوالي الساعة 11:20 صباح اليوم السبت، حيث تطلب الرسالة توضيح اسباب الغاء الرحلة.

يذكر ان كوريا الشمالية كانت قد الغت الزيارة المقررة بشكل مفاجئ في حوالي الساعة 10:00 مساء الجمعة من دون اعطاء اي تفاصيل. وكان من المقرر ان يرأس وفد المقدمة الشمالي "هيون سونغ وول" رئيس فرقة اوركسترا "سام جي يون" في كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى انه اثناء مؤتمر صحفي في وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول، قال الوزير "تشو" إن كوريا الجنوبية اوصلت موقفها بأن الجانبين يمكنهما اعادة جدولة الزيارة، حيث ان كوريا الجنوبية مستعدة بشكل كامل لوصول فريق التفتيش الثقافي الكوري الشمالي واقامته انشطة في كوريا الجنوبية.

هذا وشدد الوزير ايضا على ان سيئول اخبرت بيونغ يانغ بأن أي مواعيد اخرى يتم الاتفاق عليها يجب الالتزام بها بما في ذلك ارسال وفد مقدمة كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية لاجراء الاستعدادات لفعالية ثقافية مشتركة في جبل غيوم غانغ، ولاقامة كذلك دورة تدريبية مشتركة للاعبي رياضة التزلج على الجليد من الكوريتين وذلك في منتجع للتزلج على الجليد في كوريا الشمالية.