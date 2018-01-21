وصول الوفد الكوري الشمالي إلى سيول

وصل وفد كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، للتحقق من الأماكن المقترحة لأداء العروض الفنية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ" الشهر القادم.



وعبر الفريق خط الحدود بين الكوريتين، في محطة قطار دوراسان على الحدود الغربية، في حدود الساعة 9 صباحًا، في زيارته التي تستغرق يومين في الجنوب.



وتترأس الفريق "هيون سونغ وول"، رئيسة أوركسترا سامجيون في كوريا الشمالية.



ثم وصل فريق التفتيش إلى محطة سيول باستخدام الحافلة في حوالي الساعة 10:22 صباحًا، ليستقل القطار فائق السرعة المتجه إلى "كانغ نيونغ"، الواقعة على بعد 260 كم شرق العاصمة. وسوف تستضيف المدينة الساحلية الشرقية في مقاطعة "كانغ وون" بعض الألعاب الأولمبية في الدورة.



وسوف يتحقق الوفد من الأماكن والمرافق في سيول و"كانغ نيونغ"، حيث ستؤدي الفرقة الشمالية عروضها، كما سيناقش جداول وبرامج الأداء مع المسؤولين الجنوبيين.



ومن المقرر أن يعود الوفد إلى كوريا الشمالية غدًا الاثنين.



ويعتزم الشمال إرسال فريق أداء فني يتكون من 140 عضوًا، من بينهم أعضاء الأوركسترا والمطربون والراقصون.



وكان من المقرر أن تكون الزيارة يوم السبت، لكن الشمال أجَّل الزيارة بشكل مفاجئ في وقت متأخر من ليلة الجمعة دون إبداء أسباب واضحة، وأبلغ الجنوب بالقيام بالزيارة يوم الأحد.