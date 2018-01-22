وفد كوري شمالي يزور كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة فرقة موسيقية

يتوجه وفد فني كوري شمالي اليوم الاثنين إلى سيول بعد أن قام بزيارة لمدينة "كانغ نُنغ"، أمس الأحد.

وقد وصل الوفد الشمالي المكون من سبعة أعضاء، إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد برا عبر منطقة الحدود الغربية.

وفور وصوله، توجه إلى محطة سيول للقطارات وسط إجراءات أمنية مشددة، لزيارة مدينة كانغ ننغ على متن القطار السريع.

وتترأس الوفد "هيون سونغ وول" رئيسة فرقة أوركسترا "سام جي يون" الكورية الشمالية التي ستقيم عرضين موسقيين في مدينتي سيول وكانغ ننغ على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية التي ستقام في شهر فبراير القادم.

ومن جهة ثانية، سيزور وفد كوري جنوبي كوريا الشمالية بدءا من الغد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام حيث يقوم بجولة تفقدية في منتجع "ماشيك نيونغ" للتزلج ومطار "غال ما" الواقع بالقرب من المنتجع، ضمن الإعداد لتدريبات رياضية مشتركة بين لاعبي التزلج من الكوريتين، وإقامة حفلات ثقافية مشتركة في منتجع جبل "كوم كانغ".

وسيقوم وفد كوري شمالي آخر بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري للإعداد لمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

