وفد كوري جنوبي يتوجه إلى جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية

أكتب :

2018-01-23 12:12:02

تحديث :

2018-01-23 12:13:42

وفد كوري جنوبي يتوجه إلى جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية

غادر وفد حكومي من كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء متوجها إلى كوريا الشمالية، من أجل تفقد الأماكن الخاصة بإقامة حدث ثقافي مشترك بين الكوريتين، وأماكن إجراء تدريب مشترك للاعبي التزلج قبل انعقاد دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.
وعبر الفريق المكون من 12 عضوا مكتب العبور بين الكوريتين على خط "دونغ هيه" على الحدود الشرقية، فى حوالي الساعة 9:30 صباحا، فى زيارة لكوريا الشمالية تستغرق ثلاثة أيام. وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤولون حكوميون من كوريا الجنوبية بزيارة لكوريا الشمالية منذ إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين فى فبراير من عام 2016. ويقود الوفد "لى جو تيه" مدير إدارة التبادلات والتعاون بين الكوريتين فى وزارة التوحيد. وسوف يقوم الوفد الكوري الجنوبي بزيارة إلى منطقة منتجع جبل "كوم كانغ"، حيث يفحص قاعة الحفلات الموسيقية وغيرها من المرافق في المنتجع. كما سيقوم بعض أعضاء الوفد بزيارة إلى منتجع "ماسيك نيونغ" للتزلج من أجل فحص أماكن إقامة الرياضيين الكوريين الجنوبيين الذين سيتدربون هناك. كما سيزور الوفد أيضا مطار "كالما" الدولى فى مدينة "وان سان" الساحلية الشرقية لمعرفة ما إذا كان الرياضيون الكوريون الجنوبيون سيستطيعون استخدام ذلك المطار. ومن المقرر أن يعود الوفد الحكومي الكوري الجنوبي إلى سيول فى حوالي الساعة السادسة من مساء بعد غد الخميس، عبر مكتب خط "دونغ هيه".

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