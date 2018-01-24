كوريا الشمالية تختار مكانين لتقديم حفلات موسيقية خلال الأولمبياد

اختارت كوريا الشمالية مكانين في كوريا الجنوبية لتقديم عروض فنية احتفالا بانعقاد دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وصرحت وزارة التوحيد فى كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية بعثت برسالة ليلة أمس الثلاثاء قالت فيها إن فرقتها الفنية تعتزم تقديم عروضها في مركز "كانغ نُنغ" للفنون بالقرب من مدينة "بيونغ تشانغ" يوم الثامن من فبراير، وفى المسرح الكوري الوطني فى سيول يوم 11 فبراير.

وجاء هذا الإشعار بعد يوم واحد من زيارة وفد كوري شمالي مكون من سبعة أعضاء برئاسة "هيون سونغ وول"، رئيسة أوركسترا "سام جيون"، قام خلالها بتفقد خمسة أمكان مرشحة لإقامة العروض فى سيول وكانغ ننغ.

وقالت كوريا الشمالية إن وفدها يعتزم استخدام مكتب العبور بين الكوريتين على خط "كيونغ وي" على الحدود الغربية، للعبور إلى الجنوب خلال زيارته التي تمتد من السادس وحتى الثاني عشر من فبراير.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية للإعلان عن موافقتها على الاقتراح الكوري الشمالي اليوم الأربعاء.

