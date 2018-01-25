وصل اليوم الخميس إلى سيول وفد متقدم كوري شمالي مكون من ثمانية أعضاء، ووفد آخر مكون من 15 عضوا يشمل لاعبات فريق هوكي الجليد اللاتي سوف ينضممن إلى الفريق الجنوبي لتشكيل فريق أولمبي مشترك بين الكوريتين، وذلك عبر الطريق البري في منطقة الحدود الغربية.

وفور وصول الوفد المتقدم، توجه إلى مقاطعة "كانغ وون" لتفقد مرافق إقامة أعضاء فريق التشجيع الكوري الشمالي، والملعب الذي ستقام فيه مباريات الرقص على الجليد والتزلج السريع في المضمار القصير، والقرية الأولمبية، بالإضافة إلى الملعب الذي ستجري فيه مباريات هوكي الجليد.

وسيقوم الوفد الشمالي غدا الجمعة بجولة تفقدية تشمل المركز الإعلامي الدولي، والاستاد الأولمبي الرئيسي، والملاعب التي ستقام فيها مباريات التزلج، بالإضافة إلى المرافق التي سيقيم فيها مسؤولو اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية.

وفي اليوم الثالث من إقامة الوفد الشمالي، سيقوم بزيارة لسيول لتفقد مرافق إقامة أعضاء فريق التيكوندو الاستعراضي ومسرح "سام آم" التابع لتلفزيون "إم بي سي" الذي من المتوقع أن يقوم فيه فريق التيكوندو الاستعراضي الكوري الشمالي بأداء عرضه.

وسيعود الوفد إلى الشمال يوم الجمعة بعد اختتام زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.

أما الوفد الآخر المكون من 15عضوا، بمن في ذلك الـ 12 لاعبة في هوكي الجليد، فقد توجه فور وصوله من سيول إلى مدينة "جين تشون" التي يتدرب فيها المنتخب النسائي الكوري الجنوبي لهوكي الجليد.

ومن جهة ثانية، سيعود وفد متقدم كوري جنوبي إلى البلاد اليوم الخميس بعد اختتام جولته التفقدية في منتجع جبل "كوم كانغ" ومنتجع "ماشيك نيونغ" للتزلج والتي استغرقت ثلاثة أيام.

