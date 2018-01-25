المخابرات تحقق في إمكانية هروب الجندي الشمالي دون قصد

يجري جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية تحقيقات حاليا في احتمال أن يكون الجندي الكوري الشمالي، الذي هرب إلى كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي، قد عبر الحدود دون قصد، بعد أن عبر الحدود وهو يقود سيارة تحت تأثير الخمر.

وقال عضو في اللجنة البرلمانية للمخابرات اليوم الخميس إن جهاز المخابرات أطلع اللجنة أمس على هذه الشكوك المتعلقة بالجندي الكوري الشمالي "أوه تشونغ سونغ".

وقالت وكالة المخابرات إنها تعتقد أن "أوه" عرض على صديقه التجول بالسيارة حول قرية الهدنة "بان مون جوم"، ثم أصيبت سيارته في حادث، وانتهى به الأمر وهو يعبر الحدود إلى الجنوب.

ويجري حاليًا علاج "أوه" من مرض السل في أحد المستشفيات، وسيخرج منها قريبًا، ثم سيتم نقله إلى أحد مراكز حماية الهاربين الشماليين تحت إشراف المخابرات، وهناك سيتم استجوابه حول كيفية عبوره الحدود.

وقد تصدرت أخبار هروب "أوه" عناوين الصحف في العام الماضي، عندما أصيب بعدة طلقات نارية خلال عملية هروبه الدرامية إلى الجنوب عبر المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين.

