الوفد الكوري الشمالي يبدأ عمليات التفتيش على المرافق الأولمبية في الجنوب

بدأ وفد من الكوريين الشماليين عمليات التفتيش الميدانية في كوريا الجنوبية، لترتيب زيارة الوفد الكبير، الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وبعد وصول الوفد إلى الجنوب، عبر الحدود الغربية بين الكوريتين صباح أمس الخميس، قام الوفد الذي يترأسه "يون يونغ بوك"، المسؤول بوزارة الرياضة الشمالية، بزيارة "إنجلي سبيديوم" في منطقة "إنجي"، بمقاطعة "كانغ وون"، حيث سيقيم فريق التشجيع الشمالي.

وبعد ظهر الخميس قام الوفد بزيارة لساحة الجليد في "كانغ نيونغ"، في مدينة "كانغ نيونغ"، للتحقق من الملاعب التي سينافس فيها اللاعبون الشماليون.

وخلال فترة الإقامة التي ستستمر ثلاثة أيام، سيقوم الوفد بالتفتيش على الأماكن والمرافق التي سيقيم فيها اللاعبون والمشجعون ولاعبو التايكواندو، الذين سيشاركون في الدورة.

وقد رافق الوفد فريق من 12 لاعبة كورية شمالية في لعبة هوكي الجليد، اللاتي سينضممن إلى الفريق الكوري الجنوبي، لتشكيل فريق موحد، للمنافسة في الدورة.



