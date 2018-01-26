الوفد المتقدم الكوري الشمالي يواصل زيارته لكوريا الجنوبية

يواصل الوفد المتقدم الكوري الشمالي زيارته لكوريا الجنوبية، حيث يقوم في ثاني أيام الزيارة اليوم الجمعة، بجولة في الاستاد الرئيسي الذي سيقام فيه حفلا افتتاح وختام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، والملاعب التي ستقام فيها مباريات التزلج.

وقد زار الوفد الشمالي المكون من ثمانية أعضاء، المركز الإعلامي الدولي صباح اليوم للإعداد لزيارة مجموعة من الصحفيين الكوريين الشماليين الذين سيغطون مباريات الفريق الرياضي الكوري الشمالي ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ.

وسيقوم الوفد أيضا بزيارة للفندق الذي سيقيم فيه مسؤولو اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية.

وفي اليوم الثالث من زيارته لكوريا الجنوبية، سيقوم الوفد الكوري الشمالي بجولة تفقدية في مرافق إقامة أعضاء فريق التيكوندو الاستعراضي الكوري الشمالي، ومسرح "سانغ آم" التابع لتلفزيون "إم بي سي" في سيول الذي سيتم فيه تقديم عروض التيكوندو.

وسيعود الوفد إلى الشمال غدا السبت بعد اختتام زيارته لكوريا الجنوبية التي تستغرق ثلاثة أيام وذلك عبر الطريق البري في منطقة الحدود الغربية.



