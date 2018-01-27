بيونغ يانغ: المؤامرة العسكرية مع أمريكا ستقلل زخم تحسين العلاقات بين الكوريتين

قالت وسائل اللإعلام في كوريا الشمالية اليوم السبت إن مؤامرة عسكرية شريرة "على حد وصفها" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ربما ستضر بتحسن العلاقات بين الكوريتين.

هذا وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في مقال لها إنه يتعين على كوريا الجنوبية ادراك هذا العمل الأحمق "على حد وصف الصحيفة".

وانتقد المقال استراتيجية الردع الموسع والمحادثات التشاورية اثنين زائد اثنين التي عقدت الاسبوع الماضي بين سيئول وواشنطن والتي اتفق فيها البلدان الحليفان على إبقاء الأصول الدفاعية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية. و قد زعمت الصحيفة ان الاجتماع كان مخططا لخنق كوريا الشمالية.

يذكر ان الصحيفة اتهمت الولايات المتحدة بمحاولة صب ماء بارد على جهود الحوار بين الكوريتين، حيث زعمت ان الحوار قد تعزز بفضل مبادرة كوريا الشمالية وجهودها المخلصة.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقدتا الاسبوع الماضي في واشنطن اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين في الشأن الخارجي والدفاعي، حيث اتفق البلدان الحليفان على استمرار عملية النشر الدوري للأصول الاستراتيجية حول شبه الجزيرة الكورية طالما استمرت التهديدات الصاروخية والنووية من قبل كوريا الشمالية.

