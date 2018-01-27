سيئول: العرض العسكري الشمالي لا يستهدف الاولمبياد

أكتب :

2018-01-27 16:36:42

تحديث :

2018-01-27 16:36:42

سيئول: العرض العسكري الشمالي لا يستهدف الاولمبياد

قال وزير التوحيد بين الكوريتين في سيئول "تشو ميونغ غيون" إن العرض العسكري المقبل لكوريا الشمالية لم يكن مقررا بشكل مفاجئ ليتزامن مع ألعاب "بيونغ تشانغ "الشتوية ولكن لتلبية مطالب محلية في كوريا الشمالية.
هذا وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية قد اكتشفت إشارات تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لاجراء عرض عسكري ضخم في الثامن من فبراير المقبل احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس جيش كوريا الشمالية، والذي يجيئ قبل يوم واحد فقط من افتتاح اولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية.
يذكر ان الوزير قال اليوم السبت في مقابلة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء التي مقرها سيئول، إن العرض العسكري ليس له علاقة بالألعاب الشتوية وأن هذا التزامن هو محض صدفة لا اكثر.
وأضاف الوزير تشو أن كوريا الشمالية تميل إلى الاستعداد بشكل اكثر حدة في الاحتفالات بالذكرى السنوية في الأعوام التي تنتهي بالرقم خمسة او صفر.
كما أشار إلى أنه من المعقول جدا النظر إلى العرض العسكري كفعالية منفصلة على الرغم من انها ستقام خلال دورة الألعاب الاولمبية، ناصحا بعدم الربط بين الاثنين.
الجدير بالذكر أن الوزير قال إن سيئول لم تتح لها فرصة لاجراء محادثات مع "بيونغ يانغ" حول العرض العسكري.



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