بيونغ يانغ تلغي الحدث الثقافي المشترك مع سيول في جبل كوم كانغ

قررت كوريا الشمالية فجأة إلغاء الفعالية الثقافية المشتركة مع كوريا الجنوبية التي من المقرر أن تعقد قبل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة.

وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ أبلغتها فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أنها سوف تلغي الحدث الي كان من المقرر عقده فى جبل كوم كانغ الكوري الشمالي يوم 4 فبراير. وقالت السلطات الكورية الشمالية في الإشعار الذي أرسلته للجنوب أمس إن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تثير الرأى العام وتهين الجهود الكورية الشمالية الصادقة التي تُبذل من أجل إنجاح إقامة أولمبياد بيونغ تشانغ، وهو ما لم يترك لديها خيار سوى إلغاء هذا الحدث.

وأشارت بيونغ يانغ في هذا الصدد أيضا إلى التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام في سيول حول احتفال الجيش الكوري الشمالي في الثامن من فبراير بالذكرى السنوية السبعين على إنشائه.

ومن جانبها أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها الشديد لقرار كوريا الشمالية الأحادي بإلغاء هذا الحدث المشترك، مؤكدة على أنه يتوجب على بيونغ يانغ أن تحترم كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين.