الرئاسة الكورية تعرب عن أسفها لإلغاء الحدث الثقافي المشترك في الشمال

أعربت رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية عن استيائها من إلغاء كوريا الشمالية المفاجئ للحدث الثقافي المشترك بين الكوريتين، الذي كان مقررًا عقده في جبل "كوم كانغ" قبل افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال مسؤول رئاسي اليوم الثلاثاء إن إلغاء الشمال لهذا الحدث أمر مؤسف، وأضاف أنه من غير الجيد عدم الالتزام بالاتفاقات بين الكوريتين.

وقال مسؤول رئاسي آخر إن الرئاسة والحكومة سوف تبذلان قصارى جهدهما للتأكد من إقامة الأحداث المشتركة الأخرى كما هو مقرر لها.

وأضاف أن الرئاسة تبحث في سبب إلغاء الشمال لهذا الحدث، ولماذا لم تشر إلى الأحداث الأخرى، وسوف تتأكد سيول أيضًا من أن الإلغاء لن يؤثر على الدورة الأولمبية.

وقال مسؤول رئاسي ثالث إن خطط تشكيل فريق نسائي مشترك في هوكي الجليد بين الكوريتين، وكذلك العرض الفني الذي ستؤديه فرقة فنية شمالية في الجنوب، والتدريب المشترك للرياضيين من البلدين؛ سوف تمضي كما هو مقرر لها.



