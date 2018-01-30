حشود ضخمة في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكري ضخم، احتفالا بالذكرى السبعين على تأسيس جيشها.

وأوضح التقرير أن صور الأقمار الصناعية التي التُقِطت في الساعة 11:24 من صباح أول من أمس الأحد أظهرت تشكيلًا ضخمًا على شكل موجة حمراء، في ميدان "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ.

ووفقًا للتقرير، فإن الصور الملتقطة فيما بين الساعة 10:17 والساعة 10:56 في ذلك اليوم أظهرت حشدًا هائلًا في الميدان، مشيرا إلى أن الساحة كانت فارغة في الصور الملتقطة يوم السبت الماضي.

ويبدو أن كوريا الشمالية تستعد لإقامة حفل بمناسبة ذكرى تأسيس قواتها العسكرية يوم الخميس من الأسبوع القادم، أي قبل يوم واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في "بيونغ تشانغ".

وكانت "بيونغ يانغ" تحتفل سابقًا بتلك الذكرى يوم 25 أبريل، الذي يوافق ذكرى قيام مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" بإنشاء النواة الأولى للجيش الشعبي الكوري الشمالي، خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.



