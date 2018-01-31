أكدت وزارة التوحيد في سيول أن وفدا من كوريا الجنوبية يضم 45 عضوا سيقوم اليوم بزيارة إلى كوريا الشمالية للمشاركة في تدريبات مشتركة بين الكوريتين في رياضة التزلج على الجليد في ساحة "ماشيك نيونغ" الخاصة بالتزلج في كوريا الشمالية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر مسؤول في الوزارة للمراسلين اليوم، حيث أوضح أن الوفد الجنوبي غادر مطار "يانغ يانغ" صباح اليوم على متن طائرة خاصة متوجها إلى مطار "كال ما" في مدينة "وان سان" الكورية الشمالية، وسوف يقيم الوفد هناك لمدة يومين من أجل المشاركة في التدريبات.

وأضاف المصدر أن الوفد سيعود إلى مطار يانغ يانغ على متن نفس الطائرة بعد إنهاء التدريبات، وسيكون بصحبته وفد كوري شمالي للقيام بزيارة إلى كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الوفد الشمالي سيتكون من لاعبين ومسؤولين في رياضة التزلج.

وحول سبب تأخر تصريحات الوزارة في هذا الشأن، قال المصدر إن عملية التنسيق قد استمرت حتى صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع ألا يتمكن الوفد الكوري الجنوبي من زيارة كوريا الشمالية حتى صباح اليوم في حالة عدم تعاون الجانب الأمريكي بشأن الموافقة على إرسال الطائرة الخاصة. ويذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد ظلتا تناقشان إمكانية استثناء زيارة الطائرة الخاصة إلى كوريا الشمالية من العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية والتي تحظر دخول الطائرات التي تزور كوريا الشمالية من زيارة الولايات المتحدة لمدة 180 يوما.

ومن المتوقع أن يمارس لاعبو الكوريتين التزلج على الجليد بشكل حر في اليوم الأول من الزيارة ثم يجرون تدريبات مشتركة ويقيمون مباراة ودية في اليوم الثاني.

