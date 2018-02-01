وصول 10 رياضيين كوريين شماليين إلى الجنوب للمشاركة في الأولمبياد

أكتب :

2018-02-01 15:03:13

تحديث :

2018-02-01 15:09:32

وصول 10 رياضيين كوريين شماليين إلى الجنوب للمشاركة في الأولمبياد

من المقرر أن يتوجه 32 من الكوريين الشماليين، من بينهم 10 لاعبين إلى كوريا الجنوبية، عن طريق الجو اليوم الخميس، استعدادًا للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في "بيونغ تشانغ".
وقال مسؤول في وزارة التوحيد في سيول أمس الأربعاء إن الكوريين الشماليين سيعبرون الحدود بعد ظهر اليوم الخميس، بصحبة الوفد الكوري الجنوبي المكون من 45 عضوًا، والذي يعود من رحلة استمرت يومين في الشمال.
ومن المقرر أن تنطلق طائرة خاصة تحمل الوفدين الكوري الجنوبي والشمالي من مطار "كال ما" في مدينة "وان سان" الكورية الشمالية في حدود الساعة الرابعة عصرًا، لتصل إلى مطار "يانغ يانغ" في مقاطعة "كانغ وان" في حوالي الساعة 5:15.
ويُذكر أن الرياضيين الشماليين سيقيمون في قرية "كانغ ننغ" الأولمبية في مقاطعة "كانغ وان"، طوال فترة الألعاب الشتوية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>