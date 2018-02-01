وصول 10 رياضيين كوريين شماليين إلى الجنوب للمشاركة في الأولمبياد

من المقرر أن يتوجه 32 من الكوريين الشماليين، من بينهم 10 لاعبين إلى كوريا الجنوبية، عن طريق الجو اليوم الخميس، استعدادًا للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في "بيونغ تشانغ".

وقال مسؤول في وزارة التوحيد في سيول أمس الأربعاء إن الكوريين الشماليين سيعبرون الحدود بعد ظهر اليوم الخميس، بصحبة الوفد الكوري الجنوبي المكون من 45 عضوًا، والذي يعود من رحلة استمرت يومين في الشمال.

ومن المقرر أن تنطلق طائرة خاصة تحمل الوفدين الكوري الجنوبي والشمالي من مطار "كال ما" في مدينة "وان سان" الكورية الشمالية في حدود الساعة الرابعة عصرًا، لتصل إلى مطار "يانغ يانغ" في مقاطعة "كانغ وان" في حوالي الساعة 5:15.

ويُذكر أن الرياضيين الشماليين سيقيمون في قرية "كانغ ننغ" الأولمبية في مقاطعة "كانغ وان"، طوال فترة الألعاب الشتوية.

