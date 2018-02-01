نائب وزير الرياضية الشمالي يترأس الوفد الذي سيصل إلى الجنوب

من المقرر أن يصل نائب وزير الرياضي الكوري الشمالي "وان كيل أو" على رأس الوفد الشمالي إلى دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية، والذي سيصل إلى كوريا الجنوبية اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد "بيك تيه هيون" إن الوفد سيغادر مطار "كال ما" في الشمال في حدود الساعة 4:30، وسيصل إلى مطار "يانغ يانغ" الدولي بعد ساعة وربع.

وسيرافق الوفدَ الشماليَّ مجموعةٌ من المتزلجين الكوريين الجنوبيين الذين شاركوا في تدريبات مشتركة في منتجع "ماشيك نيونغ" الشمالي، على نفس الرحلة.

ووفقًا لما ذكره "بيك"، فإن الوفد يضم ثلاثة مدربين وعشرة رياضيين و18 من موظفي الدعم.

وسوف يشارك ما مجموعه 22 رياضيًّا من كوريا الشمالية في الدورة، من بينهم اللاعبون العشرة الذين سيصلون اليوم، بالإضافة إلى 12 لاعبة في رياضة هوكي الجليد اللاتي وصلن بالفعل إلى البلاد.

